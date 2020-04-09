تتوالى الانتقادات إلى رئيس الجمهورية لعدم إشارته لولادة الإمام المهدي خلال تكليف الكاظمي.. نائب سابق يوجه رسالة

2020/04/09 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعرب النائب السابق محمد اللكاش عن اسفه الشديد لعدم قيام رئيسي الحمهورية والنواب وللمرة الثانية بتقديم التهنئة الى الشعب العراقي بمناسبة النصف من شعبان المعظم.وقال اللكاش لوكالة “العهد نيوز” “في الوقت الذي يحتفل ملايين المسلمين شيعة وسنة في العراق والعالم الاسلامي في هذه الأيام الشريفة بمناسبة النصف من شعبان بالولادة الميمونة […]

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