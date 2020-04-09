إيران ترحب بالمكلف الجديد لمنصب رئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي

2020/04/09 | 20:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ بغداد اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، موقفها من تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقالت قناة "الميادين" في خبر عاجل، إن "وزارة الخارجية الإيرانية ترحب بتكليف مصطفى عبد اللطيف الكاظمي بتأليف الحكومة العراقية".وأضافت، أن "الخارجية الإيرانية تجدد استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة العراقية من أجل التغلب على مشاكل البلاد".وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف اعتذاره عن هذه المهمة.

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