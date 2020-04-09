الصحة تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/09 | 20:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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