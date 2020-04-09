رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق مدته عامان يُطبق تدريجيا

2020/04/09 | 20:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مصدران في أوبك+، الخميس، إن التحالف الذي يضم أوبك ومنتجين من خارجها يبحث خططا لخفض إنتاج النفط لعامين على الأقل على أن يجري التنفيذ تدريجيا.

كانت المجموعة قالت في وقت سابق إنها تريد مشاركة الولايات المتحدة، أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم إلى جانب روسيا والسعودية، في التخفيضات.



وتقول واشنطن إن إنتاجها ينخفض تدريجيا بالفعل نظرا لتدني أسعار النفط.

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