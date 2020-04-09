صحيفة كويتية : الكاظمي مرشح

2020/04/09 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوصفت صحيفة "القبس" الكويتية ، مساء اليوم الخميس ، في تقرير لها ، المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية "مصطفى الكاظمي" ، بأنه مرشح "تسوية وضرورة" للعراق في المرحلة الحالية .وقالت القبس في تقريرها الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" ، "مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني، الذي كلّفه الرئيس برهم صالح، بتشكيل حكومة جديدة، ليس شخصية جديدة مطروحة على طاولة السياسة العراقية، فقد كان اسمه وارداً منذ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي في كانون الاول الماضي، وحتى قبل ذلك، عندما طُرح بديلاً عن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في 2018.لكن ظروفاً مستجدة جعلت منه مرشّح "تسوية" إن صح التعبير".واضافت الصحيفة الكويتية "وفي هذا الصدد ذكرت مصادر مطّلعة أن الاتفاق على الكاظمي كان وليد عوامل عدة، أهمها: وباء كورونا الذي يعصف الآن بإيران، وتتجه نتيجة تداعياته، وضغوط العقوبات الأميركية، والعوز المالي الذي تعيشه، إلى منحى يتسم بالتهدئة في العراق، في إطار عمليات التسوية التي تجري في المنطقة".زيارة قآنيوتضيف المصادر أن إسماعيل قآني، الرئيس الجديد لـ"فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، زار العراق، الأسبوع الماضي، والتقى أغلبية أعمدة البيت السياسي الشيعي العراقي، وشدّد على أن ملف العراق إيرانياً هو بين أيدي "فيلق القدس" لا أحد غيره، مردفة أن قآني طرح الكاظمي مرشح "تسوية".حزب اللهوتابع التقرير "وقبل نحو شهر، وجه فصيل عراقي مقرَّب من إيران اتهامات للكاظمي بتورطه في عملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، التي نفذتها واشنطن في بغداد، لكن ذلك الاتهام "الفردي" كما يصفه مصدر في "الحشد" لم ينل استحسان محور المقاومة ، وقال مصدر مقرب من حزب الله اللبناني إن "الكاظمي زار بيروت أخيراً لحلّ هذه العقبة، وكانت النتيجة إيجابية".استثناء العراقواوضح التقرير "ووفق ما أفادت المصادر، فإن تسمية الكاظمي تأتي مكسباً للعراق، خصوصاً في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، ولضمان تجديد استثناء بغداد من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وتلفت المصادر إلى أن الدليل على التوافق، كان حضور قادة الكتل الشيعية مراسم تكليف الكاظمي في قصر السلام وسط بغداد، وهم زعيم تنظيم بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والعبادي، ورجل الدين الشيعي عمار الحكيم.التكليف الثالثوركز التقرير في ختامه على التكليف الثالث لرئاسة الحكومة بالقول "أصبح الكاظمي المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة جديدة منذ بداية عام 2020، بعد اعتذار عدنان الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي.وأمامه الآن حتى التاسع من ايار المقبل، لتقديم تشكيلته الحكومية.والكاظمي أصغر رئيس وزراء منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة مطلع القرن الماضي، إذ يبلغ من العمر 53 عاماً، ولا تزال أمامه عقبات، منها المطالبة بالانسحاب الأميركي من البلاد، ومواجهة أزمة "كورونا"، إضافة إلى تراجع إيرادات النفط العراقي إلى نحو النصف في اذار، ويحمل الكاظمي شهادة بكالوريوس في القانون، وهو من مواليد بغداد، وينحدر من محافظة ذي قار".

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