صحة ديالى تعلن عن سلامة 24 مشتبها باصاباتهم بكورونا

2020/04/09 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الخميس، عن سلامة 24 مشتبها باصابتهم بكورونا في المحافظة.وقال العزاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "التحاليل المختبرية اكدت سلامة أربعة وعشرين حالة كان مشتبه باصابتها بوباء كورونا".وأضاف "سيغادر ثلاث اشخاص تماثلوا للشفاء وفق ما اثبتته نتائج تحاليل فحص المتابعة الثاني التي ظهرت اليوم، بالاضافة الى اننا بانتظار نتائج الفحص الثاني لحالتين مصابتين بالمرض كانت نتائج فحصهم الأول الذي اجري اليوم سالبة".

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