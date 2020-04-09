2020/04/09 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، سلامة 24 حالة إشتباه بفيروس كورونا، فيما أكدت أن عدد ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ديالى تكشف لبغداد اليوم عن أخبار مفرحة تخص المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ديالى تكشف لبغداد اليوم عن أخبار مفرحة تخص المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).