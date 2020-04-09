اتحاد الكرة يقرر حل جميع اللجان ويعين محمد فرحان امينا عاما للجنة التطبيعية

2020/04/09 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قرر اتحاد الكرة العراقي لكرة القدم، الخميس، حل جميع اللجان العاملة في الاتحاد، فيما وافق على تعيين محمد فرحان امينا عاما للجنة التطبيعية.

وقالت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان، إنها "عقدت اليوم، اجتماعا برئاسة اياد بنيان، وبحضور الاعضاء كافة، والامين العام للجنة، عبر الدائرة الالكترونية".

وأضافت، أن "الاجتماع تمخض عن الفقرات الآتية: وصول تأكيد الفيفا، وموافقته على تسمية محمد فرحان امينا عاما للجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وحل جميع اللجان العاملة في الاتحاد ووضع الضوابط والمعايير الجديدة التي من خلالها يتم تشكيل اللجان خلال الفترة المقبلة".

وتابعت، أنه "تقرر ايضا التأكيد على دعم الملاك التدريبي للمنتخب الوطني العراقي، وتوفير كل السبل المساندة له خلال المرحلة المقبلة، لضمان تحقيق نتائج ايجابية لمنتخبنا الوطني، واستمرار تواصل اجتماعات اللجنة عبر الدائرة الالكترونية خلال هذه الفترة لاستكمال عملها، ومناقشة كل الامور المطروحة بانتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة".

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