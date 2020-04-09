عمليات الانبار للحشد: اختتام الصفحة الاولى من عملية أبطال النصر الثانية غرب الأنبار

2020/04/09 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اختتم القوات المشتركة، اليوم الخميس، الصفحة الاولى من عملية ابطال النصر الثانية بتفتيش 12000كم مربع غرب محافظة الانبار.وقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بتنسيق عال بين قطعات الحشد الشعبي والجيش العراقي وضمن الاهداف المرسومة وفق معلومات استخبارية دقيقة جاءت هذه العملية […]

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