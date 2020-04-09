البنك المركزي يصدر 8 قرارات جديدة تخص قروض المواطنين وعمل المصارف والتحويل الخارجي

2020/04/09 | 21:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، 8 قرارات جديدة تخص قروض المواطنين وعمل المصارف والتحويل الخارجي.وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “محافظ البنك، علي محسن أسماعيل، ترأس اليوم اجتماع مجلس المديرين العامين، وبعد مناقشة الوضع الحالي للبلد، اتَّخذ المجلس مجموعة قررات”.وأضاف البيان، أن […]

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