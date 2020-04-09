مباشر: المؤتمر الصحفي لوزيرة التربية بشأن مصير العام الدراسي الحالي

2020/04/09 | 21:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزيرة التربية سهى العلي بيك، اليوم الخميس، حزمة قرارات بشأن مصير العام الدراسي الحالي تضمنت حذف مجموعة من المواد لعدد من المراحل المنتهية وغير المنتهية.شاهد المؤتمر اضغط هنا

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