تسمية “الكاظمي”.. ما الذي تغيّر لتقبَل به طهران؟

2020/04/09 | 21:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان رئيس #جهاز_المخابرات العراقي والمكلّف بتشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة #مصطفى_الكاظمي حتى وقتٍ قريب جداً بالنسبة لـ #طهران والأحزاب الشيعية العراقية المقرّبة منها غير مرحّب به.كانت تنظر #إيران على أن “الكاظمي” «أميركي النفَس»، ولا يقترب منها،…

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