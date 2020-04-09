مدير صحة الكرخ: سنعلن الانتصار على كورونا باسبوعين فقط

2020/04/09 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حدد مدير صحة الكرخ في بغداد، اليوم الخميس، شرطاً واحد لإعلان الانتصار على فيروس كورونا بظرف اسبوعين فقط، فيما أكد أن المرض بدأ بالزحف لمناطق وسط وجنوب بغداد.وقال جاسب الحجامي في مقابلة متلفزة، تابعتها “العهد نيوز” ، إن “أرقام الإصابات بفيروس كورونا منذ مطلع نيسان في جانب الكرخ قليلة جداً، وأكثر […]

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