2020/04/09 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار أعمال البنك المركزي والمصارف على وفق الاستثناء الصادر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 21:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار أعمال البنك المركزي والمصارف على وفق الاستثناء الصادر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار أعمال البنك المركزي والمصارف على وفق الاستثناء الصادر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).