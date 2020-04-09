مصدر : تشكيلة الكاظمي الحكومية جاهزة وسترفع للبرلمان قريبا

2020/04/09 | 21:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر سياسي مقرب من رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، أن التشكيلة الحكومية للمكلف جاهزة وستقدم للبرلمان قريبا....

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