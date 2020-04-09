اليكم ابرز تطورات المشهد العراقي..في الفيديو المرفق

2020/04/09 | 21:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الرئيس العراقي برهم صالح مرشح الكتلة النيابية الاكبر في مجلس النواب مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الانتقالية بعد انسحاب المكلف عدنان الزرفي من تشك...

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