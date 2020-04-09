2020/04/09 | 21:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد النجم الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو، أنه من الصعب أن يضع نفسه مكان مواطنه ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريسبو: عظمة ميسي تتجاوز الفوز بكأس العالم ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريسبو: عظمة ميسي تتجاوز الفوز بكأس العالم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).