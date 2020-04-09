اتحاد الكرة المؤقت يجتمع ويتخذ عدة قرارات

2020/04/09 | 21:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم، اجتماعا برئاسة اياد بنيان، وبحضور الاعضاء كافة، والامين العام للجنة، عبر الدائرة الالكترونية.

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