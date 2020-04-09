نائب: دعمنا للكاظمي مشروط بمدى حرصه على تلبية حقوق الكرد

2020/04/09 | 21:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن النائب عن كتلة التغيير النيابية كاوه محمد مولود، اليوم الخميس، ان دعمنا لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي سيكون مشروطا بمحتوى المنهاج الحكومي وحرصه على تحقيق الحقوق الدستورية للكرد وضمان مستحقات الاقليم.وقال مولود في بيان صحفي تلقت "كلكامش برس برس" إنه "في الوقت الذي نتطلع جميعا الى تشكيل حكومة اتحادية قوية للخروج من الدوامة التي تمر بها العراق، نؤكد على اننا لم ولن نكون مؤيدين لآي مرشح ومكلف لتشكيل الحكومة بدون شروط او نستبق الاحداث و نعلن دعمنا له".واضاف "في الوقت الذي نعرف تماما بان معالجة المشاكل التي يعاني منها البلد، لايمكن حلها بتغيير الوجوه، وانما يحتاج الى تغيير التوجهات والبرامج والرؤى وادارة الحكم بعقلية مغايرة للعقلية السائدة التي اثبتت فشلها".وتابع "لذا، نعلن بان دعمنا لمصطفى الكاظمي الذي تم تكليفه اليوم رسميا من قبل فخامة رئيس الجمهورية، سيكون مشروطا ويتوقف على محتوى المنهاج الحكومي و تشكيلة حكومته و ايضا مدى حرصه على تحقيق الحقوق الدستورية للكرد وضمان مستحقات اقليم كردستان المالية من رواتب الموظفين والبيشمركة والفلاحين، واجراء اصلاحات حقيقية على مستوى العراق ككل، بحيث تلبي استحقاقات المرحلة ومطالب الجماهير والشارع المنتفض منذ بداية شهر تشرين الاول من العام الماضي".

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