صحة الكرخ تعلن شفاء 6 مصابين من فيروس كورونا

2020/04/09 | 21:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة بغداد الكرخ ، جاسب لطيف الحجامي ، مساء اليوم الخميس ، مغادرة ستة أشخاص مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام من فيروس كورونا.وقال الحجامي في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس" ، انه "تم اليوم الخميس مغادرة ستة أشخاص مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام بينهم أختان وأم و طفلاها بعد ان غادرت جدتهما المستشفى قبل يومين و من المؤمل ان يغادر جدهما المستشفى قريبا".

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