بالفيديو.. التربية تقرر تقليص مواد الصفوف المنتهية

2020/04/09 | 21:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية يوم الخميس تقليص المواد للصفوف المنتهية بسبب انقطاع الطلاب عن الدوام لفترة طويلة جراء أزمتي الاحتجاجات وكورونا.

وقالت وزيرة التربية سها العلي في بيان مصور، إن قرار تقليص المواد يأتي حرصا من الوزارة على إنهاء العام الدراسي بنجاح.

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