2020/04/09 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

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تسجيل 4 اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

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بغداد اليوم- متابعة

أوقفت مستشفيات السويد استخدام عقار الكلوروكين الخاص بعلاج الملاريا على مرضى فيروس كورونا المستجد بعد ورود تقارير عن تسببه بآثار جانبية خطيرة من بينها تشنجات، وفقدان الرؤية المحيطية، والصداع النصفي في غضون أيام من تناول العقار.

بغداد اليوم _ بغداد

حدد مدير صحة الكرخ في بغداد، اليوم الخميس، شرطاً واحد لإعلان الانتصار على فيروس كورونا بظرف اسبوعين فقط، فيما أكد أن المرض بدأ بالزحف لمناطق وسط وجنوب بغداد.

وقال جاسب الحجامي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إ

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، 8 قرارات جديدة تخص قروض المواطنين وعمل المصارف والتحويل الخارجي.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "محافظ البنك، علي محسن أسماعيل

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