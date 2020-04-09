2020/04/09 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

ألقى موقع "فويس أوف أمريكا" الأمريكي الضوء على البلد الأفريقي الوحيد تقريبا الذي تستمر ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بلد أفريقي وحيد يتحدى كورونا باستمرار كرة القدم.. تعرف عليه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بلد أفريقي وحيد يتحدى كورونا باستمرار كرة القدم.. تعرف عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).