القبض على ثلاثة مهربين للمنتوجات النفطية في كركوك

2020/04/09 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة كركوك، الخميس، عن القاء القبض على ثلاثة مهربين للمنتوجات النفطية في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي ( حسن عبد فزيع الغنامي ) وبأشراف ومتابعة مدير الشؤون الداخلية في كركوك العميد الحقوقي ( سنان جميل […]

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