2020/04/09 | 22:09 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في مصر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#عاجل: تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في مصر
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#عاجل: تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في مصر
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في مصر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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