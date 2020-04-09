2020/04/09 | 22:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة نوفل ابو رغيف، اليوم الخميس، عن دعم تياره لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال ابو رغيف في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "في غمرة المحن والملمّات التي يشهدها شعبنا الأبي العريق، يتأكد الإصرار وتكبر العزيمة كل يوم لتتلاقى عند بوابة عراقنا الصابر في هذا اليوم الاستثنائي، حزمة الأمل والتفاؤل والتكاتف والإنجاز الوطني".

واضاف "فإذ نحتفل بولادة منقذ البشرية وماليء الارض قسطاً وعدلا، وحيث يستذكر العراقيون بشرفٍ وافتخارٍ فتوى الجهاد الكبيرة التي حفظت العراق وسيادته والنصر المؤز على داعش وعصاباته الظلامية ، مستذكرين سقوط الديكتاتورية الأسوأ وأصنامها، فإنهم يلتقون تحت خيمة الوطن بإجماعٍ وطني ناصع ، ليدشنوا مساراً جديداً في العملية السياسية عاقدين الهمَّةَ على تشكيل حكومة وطنية تستأنف المسيرة، وتستمد العزم من تضحيات الشعب وبطولاته لتعالج الإخفاق والتلكؤ وتنطلق حاملةً هواجس الشباب وهموم المواطنين نحو الاصلاح".

وبين "هي مناسبة كريمة لإزجاء الشكر والعرفان للقوى السياسية الكريمة الممثلة للمكونات العراقية الأصيلة ، على مواقفها المعهودة في تحمل المسؤولية وأداء الواجب ، كما إنها مساحة خالصة للتعبير عن دعم تيار الحكمة الوطني لدولة رئيس الوزراء المكلف الاستاذ مصطفى الكاظمي في مهمته الوطنية الجسيمة من أجل خير العراق ورفعة شعبه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة يعلن دعمه لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكمة يعلن دعمه لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).