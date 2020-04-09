بالفيديو.. قرارات وزارة التربية بخصوص تقليص المواد للصفوف المنتهية في العراق

2020/04/09 | 22:15 - المصدر: وزارة التربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية العراقية تقليص المواد للصفوف المنتهية بسبب انقطاع الطلاب عن الدوام لفترة طويلة جراء أزمتي الاحتجاجات وكورونا المستجد، حسبما أعلنته الوزيرة.

وقالت وزيرة التربية سها العلي في بيان القته عبر تسجيل مصور وتنشره (موسوعة هذا اليوم للاخبار) إن قرار تقليص المواد يأتي حرصا من الوزارة على إنهاء العام الدراسي بنجاح.

يشار إلى ان غموضا اكتنف العام الدراسي الحالي بسبب التعطيل المتكرر ولاسيما خلال حظر التجول بعد انتشار فيروس كورونا في عموم البلاد.

وفيما يلي الفيديو:

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