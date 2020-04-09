بالتفاصيل..المواد الدراسية المحذوفة خلال العام 2019-2020

2020/04/09 | 22:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، عن حذف عدد من الفصول الدراسية في بعض مناهجها للعام الدراسي الحالي 2019-2020.وكانت وزيرة التربية سهى العلي بك، قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي عن جملة إجراءات لتسهيل اداء الامتحانات النهائية لهذا العام، بسبب فترة توقف استمرار اشهراً بسبب الاوضاع السياسية والاحتجاجات واخيراً اغلاق المدارس بسبب […]

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