العراق يقرر فتح حدوده رغم حظر كورونا..تعرف على الشروط

2020/04/09 | 22:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس كورونا، اليوم الخميس، الموافقة على دخول الفئات القادمة إلى العراق، وفق محددات وشروط .وجاء قرار اللجنة، وفق بيان اصدرته اليوم الخميس، وأطلعت عليه “يس عراق”، وفق الضوابط المثبتة في أدناه بحسب الآتي : الدبلوماسيون والعـاملون في السفارات ، يفضل تقديم شهادة صحية […]

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