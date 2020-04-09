القبض على اكثر من 17 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد منذ تطبيقه

2020/04/09 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على اكثر من ١٧٣٩٤ مخالفاً لحظر التجوال في العاصمة منذ تطبيقه.وقالت القيادة في بيان، إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم التاسع من نيسان وخلال تنفيذها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ١٧٣٩٤ مخالفاً فيما حجزت […]

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