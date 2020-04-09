2020/04/09 | 22:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تيار الحكمة يعلن دعمه للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة يعلن دعمه للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكمة يعلن دعمه للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).