دائرة الفنون تكشف عن نصب مهم يوثق محنة كورونا

2020/04/09 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت دائرة الفنون العامة، اليوم الخميس، عن نصب مهم يوثق محنة كورونا.

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