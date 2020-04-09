أعداد وفيات كورونا تتجاوز ال 90 ألفًا،

2020/04/09 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميًا، الخميس، لتصل إلى 90 ألفًا و57 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الوقت الذي لاتزال إيطاليا تتصدر فيه قائمة دول العالم من حيث أعداد الضحايا.وبلغت أعداد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم، نحو مليون و507 آلاف إصابة حول العالم، فيما تزايدت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة، أكبر بؤر الإصابة بالمرض في العالم، لتصل إلى 432 ألفًا ونحو 600 إصابة.وعبر أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، عن أسفه لارتفاع أعداد الوفيات في الولاية لتسجل نحو 7 آلاف وفاة، وهو ما يزيد بنحو 4 آلاف وفاة عن أحداث 11 سبتمبر 2001.وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، الخميس، إن أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغت 18 ألفًا و279 حالة وفاة، بزيادة قدرها 610 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.وبلغت أعداد الأطباء المتوفين نتيجة إصابتهم بالفيروس، خلال ممارسة عملهم، 105 أطباء، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي أعداد الإصابات في إيطاليا، الخميس، 143 ألفًا و626 حالة إصابة.إسبانيا التي بلغت ذروة تفشي فيروس كورونا، ارتفعت فيها أعداد الإصابات بالمرض لتصل إلى 152 ألفًا و446 حالة إصابة، فيما ارتفعت أعداد الوفيات فيها إلى 15 ألفًا و238 حالة وفاة، الخميس.ارتفعت أعداد الوفيات بفيروس (كوفيد 19) في بريطانيا، لتصل إلى نحو 8 آلاف حالة وفاة، الخميس، بزيادة قدرها 881 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزير الخارجية البريطاني والقائم بأعمال رئيس الوزراء دومنيك راب.وزير الصحة الألماني ينس سبان، قال إن بلاده شهدت بعض التطورات الإيجابية خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإنها مستعدة لـ"العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية" بعد عيد الفصح إذا تم الالتزام بإجراءات التقييد الحالية خلال العطلات.وأوضح وزير الصحة الألماني، في مؤتمر صحفي في برلين، الخميس، أن 'عدد الإصابات المبلغ عنها حديثًا يتناقص، نشهد زيادة أفقية مرة أخرى بدلاً من الزيادة الأسية التي شهدناها في منتصف - مارس'.

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