رئيس كتلة الصادقون النيابية يرد على البعض: الاولوية ان لا نخطأ مثل اخطائكم و لا نؤسس لسنن يدفع ثمنها المكون مستقبلاً

2020/04/09 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، اليوم الخميس، على ما اسماهم بالبعض من الذين وجهوا اتهامات لقادة المكون الشيعي من خلال ما جرى من تكليف لرئيس وزراء جديد للعراق وما رافقه من نقاشات واعتراضات على حق الاغلبية.وقال فيحان في تغريدة على منصة “تويتر” ما نصه “البعض قال انه مخطط نفذه رئيس الجمهورية بدهاء، […]

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