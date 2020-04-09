صلاح الدين تسجل إصابة عسكري بكورونا

2020/04/09 | 22:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الخميس بتسجيل إصابة عسكري بفيروس كورونا في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح لشفق نيوز، إن السلطات الصحية في صلاح الدين تأكدت من إصابة بفيروس كورونا تعود لمنتسب في الجيش.

وأضاف أن المنتسب المصاب قدم مؤخراً من بغداد إلى قضاء بلد في صلاح الدين.

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