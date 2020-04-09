عمليات بغداد تعلن القبض على 17394 مخالفاً لحظر التجوال

2020/04/09 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على اكثر من 17 الف مخالفاً لحظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ 17 آذار ولغاية اليوم التاسع من نيسان وخلال تنفيذها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على 17394 مخالفاً فيما حجزت 1074 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 42987 غرامة، كما سهلت دخول 6 1288 عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الدفاع، نجاح االشمري، الخميس (09 نيسان 2020)، عدد المنتسبين المصابين بفيروس كورونا في الوزارة، فيما بين أن حظر التجوال الحاصل، حظر صحي، لا علاقة له بالوضع الامني.

وقال الشمري في لقاء متلفز تابعته ( بغداد اليوم )&nbs

قرر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، إلغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية الصادرة بحق الضباط والمنتسبين والموظفين باستثناء الارهاب وعدد من الجرائم الأخرى.

وقال الوزير في بيان "استناداً للصلاحيات المخولة لنا ولمقتضيات المصلحة

بغداد اليوم _ بغداد

عزى رئيس اركان الجيش، الفريق اول الركن عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بوفاة ضابط توفي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال عثمان الغانمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه: "باسمي وباسم جميع قادة وضباط ومنتسبي رئاسة أ

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