الخزعلي: كتلة الفتح افشلت مخطاطات رئيس الجمهورية

2020/04/09 | 22:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اتهم زعيم حركة “عصائب اهل الحق” قيس الخزعلي يوم الخميس رئيس الجمهورية برهم صالح بمحاولة تسليم العراق بيد الولايات المتحدة الامريكية.وقال الخزعلي في كلمة متلفزة اليوم انه “شهدنا قبل فترة خرقا اخر للدستور قام به من يفترض ان يكون حاميا للدستور وهو رئيس الجمهورية عندما تصدى لوظيفة ترشيح المرشح الجديد لرئاسة الوزراء […]

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