الكاظمي: ساقدم كابينتي الوزارية باسرع وقت وستكون الحكومة خادمة للشعب

2020/04/09 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

أكد رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أنه سيقدم كابينته الوزارية بأسرع وقت، فيما لفت الى أن حكومته ستكون خادمة للشعب "بالافعال وليس الاقوال".

وقال الكاظمي في كلمة تابعتها (بغداد اليوم)، إنني "اشكر كل من منحي هذه الثقة، لاسيما وان هذه المسؤولية هي اختيار وطني والنجاح ليس لفرد فقط، بل للجميع"، مبيناً أنه "سيقوم بتقديم كابينته في اسرع وقت".

واضاف أن "حكومته ستكون خادمة للشعب بالافعال وليس الاقوال، حيث ستكون من اولوياتها محاربة الفساد والفاسدين، واعادة النازحين الى بلادهم".

وأكد أن "سيادة العراق خط احمر ولن تكون هذه القضية محل جدال، فلا يمكن المجاملة على حساب العراق او العراقيين، فالعراق بلد عريق ويمتلك سيادة، وقراره سيكون بيد ابنائه فقط".

وحول فيروس كورونا، لفت الكاظمي، الى أن "حكومته ستتبذل جميع الجهود وتستخدم كل العلاقات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتدعم المتضررين من الحظر".

وفي ملف العلاقات الخارجية قال الكاظمي إن " علاقات العراق الخارجية ستكون متوازنة ولن نسمح بإهانة أي عراقي من أي جهة داخلية أو خارجية عبر اتهامه بالتبعية للخارج".

وشدد على ان " السلاح سلاح الدولة وإن الجيش و الحشد الشعبي و قوات البيشمركة سيعملون على حصر السلاح بيد الدولة".

بغداد اليوم ـ بغداد

عبر رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن شكره لمن منحه ثقة التكليف فيما اشار الى ان حكومته ستكون خادمة للشعب.

وقال الكاظمي في كلمة تابعتها (بغداد اليوم)، "اشكر كل من منحي هذه الثقة، لاسيما وان هذه ا

بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لديه اطلاع كبير على الجانب الاستخباري ويمتلك الكثير من ملفات الفاسدين، فيما بين أن الكاظمي لن يشكل حكومة هزيلة.

وقال حاكم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، مغادرة رئيس الوزراء بوريس جونسون يغادر وحدة العناية المركزة في المستشفى، بعدما نقل اليها اثر تدهور حالته الصحية بعد تعرضه للاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومةـ في بيان لها ا

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