رئيس الوزراء المكلف: اشكر من منحني الثقة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق

2020/04/09 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

عبر رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن شكره لمن منحه ثقة التكليف فيما اشار الى ...





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