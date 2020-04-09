وزيرة التربية: حريصون على انهاء العام الدراسي بنجاح

2020/04/09 | 23:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة التربية سها العلي بيك، الخميس، أن وزارتها حريصة على انهاء العام الدراسي الحالي بنجاح، مشيرة الى وجود معالجات سيتم الاعلان عنها لاحقا.وقال العلي بيك في مؤتمر صحفي تابعته وكالة صدى ، “نحن حريصون على انهاء العام الدراسي بنجاح”.وأَضافت العلي بيك، “هنالك معالجات سيتم الاعلان عنها لاحقا”.وشهدت مدارس محافظات الوسط والجنوب

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