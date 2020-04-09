2020/04/09 | 23:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة Military Watch Magazine إن مقاتلة “إف – 22 رابتور” تعد أقوى طائرة حربية أمريكية مخصصة لكسب التفوق في الجو.لكن مقاتلة “ميغ – 31” الثقيلة الروسية تقدمت عليها في بعض المواصفات.ويمكن أن تستخدم “إف -22” التي تزن 29 طنا أقوى وأكبر رادار بوزن 554 كيلوغراما.لكن “ميغ – 31” التي تزن 39 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة أمريكية: “ميغ – 31” الروسية تتفوق على “إف-22” الأمريكية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة أمريكية: “ميغ – 31” الروسية تتفوق على “إف-22” الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).