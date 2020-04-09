الكاظمي :تكليفي اختبار وطني عسير ونجاحه اجراء انتخابات نزيهة

2020/04/09 | 23:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، حصر السلاح بيد الدولة" مشيرا الى عدم التخلي عن اعادة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة .وقال الكاظمي في كلمة متلفزة له مساء اليوم ان "تكليفي اختبار وطني عسير ونجاحه اجراء انتخابات نزيهة".مشيراً الى ان "اجراء انتخابات حرة مهمة على عاتق الجميع".وقال "سأقدم الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي الى مجلس النواب بأسرع وقت وستكون حكومة خادمة للشعب وليست معزولة او حكومة غرف مغلقة وستكون خط الدفاع الاول عن الشعب ضد كورونا".وشدد على ان "السيادة خط أحمر ولا تنازل عن كرامة العراق وشعبه" مبينا ان "سيادة العراق لن تكون جدلية والقرار بيد العراقيين فقط".وأكد "سنعمل على حصر السلاح بإجراءات حازمة".وأشار الى، ان"اقتصادنا منهك وسنعمل على تنوع الموارد" و ان "نجاح العلاقات الخارجية تنطلق من مبدأ السيادة الوطنية أولاً".وقال "لن نسمح بإهانة أي عراقي في اتهامه بالتبعية للخارج" كما ان "محاربة الفساد مهمة وطنية ولن أتخلى شخصياً عن إعادة النازحين".وشدد على ان "الدولة هي المدافعة الوحيدة عن سيادة البلد".

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