تركيا :4056 إصابة جديدة بكورونا والوفيات 96 حالة

2020/04/09 | 23:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ انقرة قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات المؤكدة في بلاده بفيروس كورونا المستجد زادت على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، بينما توفيت 96 حالة، بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات.وأضاف قوجة، على تويتر، أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن عدد الفحوص التي أجريت في هذا الوقت بلغ 28578 وهو أعلى رقم في بلاده حتى الآن.وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا يبلغ الآن 42282.

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