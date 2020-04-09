#عاجل: الكاظمي: علاقاتنا الخارجية ستبنى على التوازن ولن اسمح بإها
اخبار مباشرة
#عاجل: الكاظمي: علاقاتنا الخارجية ستبنى على التوازن ولن اسمح بإهانة اي عراقي
اترك تعليق
ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: الكاظمي: علاقاتنا الخارجية ستبنى على التوازن ولن اسمح بإهانة اي عراقي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: الكاظمي: علاقاتنا الخارجية ستبنى على التوازن ولن اسمح بإهانة اي عراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).