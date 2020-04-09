شفاء مصاب جديد بفيروس كورونا في السليمانية

2020/04/09 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، اكتساب مريض اخر بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة الشفاء التام من المرض.

وجاء في بيان لمدير صحة السليمانية صباح نصرالدين احمد، ورد لشفق نيوز، ان مريضا جديدا بفيروس كورونا المستجد في السليمانية اكتسب الشفاء التام.

واضاف انه بشفاء هذا الشخص وصل عدد الاشخاص الذين اكتسبوا الشفاء في حدود محافظة السليمانية الى 95 شخصا.

وكانت الطبيبة الشابة لرين صالح من محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اعلنت في وقت سابق من يوم الخميس، تعافيها من مرض فيروس كورونا المستجد التي كانت قد اصيبت به في وقت سابق.

وقالت الطبيبة لرين في بيان ورد لشفق نيوز، انها بعد تلقيها العلاج اللازم واستكمال المدة العلمية المقررة اكتسبت الشفاء من كورونا، مؤكدة انها اجرت الفحوصات المتتالية التي اظهرت نتائجها انها سلبية.

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