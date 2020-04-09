عمليات بغداد: القبض على ١٧٣٩٤ مخالفاً لحظر التجوال وحجز ١٠٧٤ عجلة ودراجة نارية

2020/04/09 | 23:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، القبض على اكثر من ١٧٣٩٤ مخالفاً لحظر التجوال في العاصمة منذ تطبيقه.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام، إن “ القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم التاسع من نيسان وخلال تنفيذها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض

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