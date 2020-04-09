الكاظمي : الكابينة الوزارية ستكون حكومة خدمات وسيادة العراق خطر احمر

2020/04/09 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ان الكابينة الوزارية المرتقبة ستكون حكومة خدمات، فيما تعهد بتحريك عجلة الاقتصاد وحصر السلاح بيد الدولة.

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