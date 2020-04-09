كتائب حزب الله توجه رسالة لــ

2020/04/09 | 23:24 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

حددت كتائب حـزب الله، الخميس، موعدا لإعلان موقفها من المرشح الجديد بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، فيما هاجمت رئيس الجمهورية على ترشيحه المكلف السابق عدنان الزرفي.

وقال المتحدث باسم الكتائب محمد محيي في بيان إن برهم صالح خررق الدستور بتكليفه عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، مبينا أن ال...

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