2020/04/09 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن علماء من روسيا وألمانيا وفرنسا من فك شيفرة إحدى آليات مقاومة المكورات العنقودية الذهبية للمضادات الحيوية، التي تسبب العديد من الأمراض المعدية.وتفيد مجلة Nature Communications، بأن هذه النتائج هي ثمرة تعاون استمر خمس سنوات بين علماء جامعة قازان الفدرالية الروسية ومعهد البروتين التابع لأكاديمية العلوم الروسية وجامعة شتوتغرت الألمانية ومعهد الوراثة والبيولوجيا الجزيئية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف سبب فشل المضادات الحيوية ضد المكورات العنقودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف سبب فشل المضادات الحيوية ضد المكورات العنقودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).