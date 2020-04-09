2020/04/09 | 23:26 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي : السيادة خط أحمر و السلاح هو اختصاص الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 23:26.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : السيادة خط أحمر و السلاح هو اختصاص الدولة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : السيادة خط أحمر و السلاح هو اختصاص الدولة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي : السيادة خط أحمر و السلاح هو اختصاص الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).